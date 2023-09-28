Сазонов в дебютной игре за «Торино» получил самую высокую оценку

Бывший защитник «Динамо»дебютировал в 6-м туре итальянской Серии А зав матче против «Лацио» (0:2).

Футболист сборной Грузии вышел на замену на 28-й минуте вместо захромавшего Алессандро Бонджорно на привычную для себя позицию центрального защитника и сыграл очень уверенно, заслужив самую высокую оценку в составе «гранатовых».

La Gazzetta dello Sport поставила Сазонову оценку 6,5 и сопроводила ее следующим комментарием: «Для футболиста 2002 года рождения это был абсолютный дебют в серии А. И парень сразу оказался крепким орешком для Иммобиле. Никакого страха или пиетета с стороны новичка: он ни разу не позволил пробить в створ ворот основному нападающему сборной Италии. Это было достойно».

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Напомним, что Сазонов летом перешел из московского «Динамо» в «Торино» за 3 млн евро. Первые пять туров в Серии А он просидел на скамейке запасных.