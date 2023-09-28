Гаттузо назвал личные и командные цели после назначения на пост главного тренера в «Марсель»

Главный тренерпрокомментировал свое назначение на пост главного тренера французского клуба и назвал цели команды на сезон 2023/2024.

«Для меня этот выбор был простым. Мы говорили с президентом пять часов в ходе двух встреч. Это единственный французский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Я приезжаю в место с очень горячей атмосферой, но это меня не пугает. Мой опыт тренера и игрока доказывает, что я не боюсь столкнуться с такой атмосферой.

Гаттузо-игрок и Гаттузо-тренер — разные люди. У меня теперь другое видение игры, мне нравится начинать атаки от своих ворот, контролировать мяч. Мне нужна компактная команда, игроки, футболки которых намокают от пота, и "Велодром", я уверен, хочет видеть эти же качества.

Всем нужен атакующий футбол, контроль игры и постоянное присутствие на чужой половине поля. Я видел матч с ПСЖ, но ПСЖ — сложнейший соперник. Нормально, что команда провела не лучший матч, но мне понравилось отношение защитников и полузащитников, потому что матч мог закончиться со счетом 0:10. Они не сдавались.

Матчи выигрываются упорным трудом в течение недели. Интенсивность имеет решающее значение. Современный футбол нуждается в интенсивности, чтобы игроки прорывали линии, выходили один на один…

У меня есть помощники, которые помогают мне анализировать соперников. Когда я начинал тренировать, я полагался на тренеров, которых знал, но в плане тактики я постепенно начал вырабатывать собственное видение игры, меня вдохновляли Липпи и Анчелотти, и это лишь некоторые из них.

Наша цель — еврокубки. Моя личная цель — попасть в топ-4, потому что это прописано в моём контракте. Люди должны приходит на "Велодром", гордиться командой и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Марселя».

Все прогнозы на Лигу 1

После 6-и туров Лиги 1 «Марсель» занимает 8-е место в таблице с 9-ю очками в активе. В следующем матче команда встретится 30-го сентября с «Монако».