ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» — «Лас-Пальмас». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги «Реал» — «Лас-Пальмас»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Лас-Пальмас
    Вся лентаСамое главное
    Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира Чжан ЧжилэйЧжилэй снова уничтожил Джойса. Уайлдер и Фьюри следующие цели китайского ветерана Альваро Мората Ренессанс Мораты. Отказав саудитам, форвард блистает в «Атлетико»
    Все новости спорта
    «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»
    Сегодня в 20:00 по московскому времени «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Лас-Пальмасом». За ходом встречи 7-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» на текущий момент занимает третью строчку в турнирной таблице. «Сливочные» набрали 15 очков и в случае победы сегодня и осечки «Жироны» опередят лидирующую «Барселону».

    В предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти проиграли впервые за 6 матчей. Мадридское дерби против «Атлетико» завершилось поражением «Реала» со счетом 1:3.

    Ранее королевский клуб одержал пять побед подряд, обыграв такие команды, как «Атлетик» (2:0), «Альмерия» (3:1), «Сельта» (1:0), «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (2:1). Также «Реал» успешно стартовал на прошлой неделе в Лиге Чемпионов, вырвав три очка в компенсированное время в матче против берлинского «Униона» (1:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» после 6-ти туров находится в непосредственной близости от зоны вылета. Подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты занимают 17-е место в таблице, набрав 5 очков.

    «Лас-Пальмас» испытывает явные проблемы в атаке. Команда за 6 матчей забила лишь 2 гола, при этом пропустила всего 4. Ни в одной игре с участием «Лас-Пальмаса» не был пробит тотал больше 2,5 мячей.

    В предыдущем туре эта команда добыла первую победу в турнире. «Лас-Пальмас» дома на 92-й минуте вырвал победу у «Гранады», отличился Родригес. Отметим, что с 58-й минуты подопечные Пимьенты играли в меньшинстве.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах «Реал» одержал 7 побед, один раз успех праздновал «Лас-Пальмас» и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 1.89.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры