Сегодня в 20:00 по московскому времени «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Лас-Пальмасом». За ходом встречи 7-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» на текущий момент занимает третью строчку в турнирной таблице. «Сливочные» набрали 15 очков и в случае победы сегодня и осечки «Жироны» опередят лидирующую «Барселону».

В предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти проиграли впервые за 6 матчей. Мадридское дерби против «Атлетико» завершилось поражением «Реала» со счетом 1:3.

Ранее королевский клуб одержал пять побед подряд, обыграв такие команды, как «Атлетик» (2:0), «Альмерия» (3:1), «Сельта» (1:0), «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (2:1). Также «Реал» успешно стартовал на прошлой неделе в Лиге Чемпионов, вырвав три очка в компенсированное время в матче против берлинского «Униона» (1:0).

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» после 6-ти туров находится в непосредственной близости от зоны вылета. Подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты занимают 17-е место в таблице, набрав 5 очков.

«Лас-Пальмас» испытывает явные проблемы в атаке. Команда за 6 матчей забила лишь 2 гола, при этом пропустила всего 4. Ни в одной игре с участием «Лас-Пальмаса» не был пробит тотал больше 2,5 мячей.

В предыдущем туре эта команда добыла первую победу в турнире. «Лас-Пальмас» дома на 92-й минуте вырвал победу у «Гранады», отличился Родригес. Отметим, что с 58-й минуты подопечные Пимьенты играли в меньшинстве.

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах «Реал» одержал 7 побед, один раз успех праздновал «Лас-Пальмас» и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 1.89.