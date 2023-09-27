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    Сорвет ли «Реал» злость на «Лас-Пальмасе»?

    «Реал» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Примера, 27 сентября 2023 года

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    «Реал» занимает 3-е место
    «Реал» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 20:00 мск. «Реал» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 20:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Реал»

    Команда начала чемпионат блестяще. По итогам пяти туров «Реал» Мадрид пребывал на вершине турнирной таблицы со стопроцентным показателем очков.

    Но в прошлом туре королевский клуб потерпел лидерство. В дерби мадридцы потерпели болезненное поражение от «Атлетико» (1:3) и опустились на третье место.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Лас-Пальмас

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  • 1.236.8012.50Бонус$9500
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    На прошлой неделе «Сливочные» успешно стартовали в Лиге чемпионов. Подопечные Анчелотти с огромным трудом переиграли дома «Унион Берлин» (1:0).

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    Поражение от «Атлетико» прервало семиматчевую победную и беспроигрышную серию коллектива, так что грядущая игра — прекрасный повод для хозяев сорвать злость на канарцах.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» набрал пять очков в шести предыдущих турах и занимает в турнирной таблице Ла Лиги 15-е место.

    В принципе, ничего удивительного, изначально было понятно, что клуб с Канарских островов ждет очень сложный сезон.

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    • В предыдущем матче «Лас-Пальмас» проиграл одержал победу. На своем поле команда принимала «Гранаду» и выиграла с минимальным счетом 1:0.

    Этот выигрыш прервал шестиматчевую безвыигрышную серию коллектива, так что гостям будет сложно увезти из «Сантьяго Бернабеу» хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которой равен 1,26. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 11,16, ничья — в 6,46.

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    В пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,89.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,68, ведь в шести последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

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