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    «Милан» взял верх над «Кальяри»

    «Кальяри» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Кальяри
    В матче шестого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде в волевом стиле переиграл «Кальяри» со счетом 3:1

    Фикайо Томори
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    Фикайо Томори

    За хозяев забил Зито Лувумбо, в составе гостей отличились Ноа Окафор, Фикайо Томори и Рубен Лофтус-Чик.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Милан 1:3
    Голы: 1:0 Zito Luvumbo (29'), 1:1 Ноа Окафор (40'), 1:2 Фикайо Томори (45'), 1:3 Рубен Лофтус-Чик (60') Кальяри: Борис Радунович, Матеуш Ветеска (Гаэтано Ористанио, 46'), Пантелис Хацидиакос, Габриэле Цаппа (Алессандро ди Пардо, 81'), Томмазо Ауджелло, Сулемана, Наитан Нандес, Андреа Петанья (Эльдор Шомуродов, 67'), Alberto Dossena, Antoine Makoumbou (Алессандро Дейола, 84'), Zito Luvumbo Милан: Марко Спортьелло, Тео Эрнандес (Davide Bartesaghi, 84'), Фикайо Томори, Малик Тшау, Кристиан Пулишич (Рафаэл Леау, 69'), Самуэль Чуквезе (Лука Ромеро, 69'), Тейьяни Рейндерс (Юнус Муса, 58'), Ясин Адли (Томмазо Побега, 58'), Рубен Лофтус-Чик, Алессандро Флоренци, Ноа Окафор Предупреждения: Матеуш Ветеска (42'), Рубен Лофтус-Чик (48'), Габриэле Цаппа (53'), Гаэтано Ористанио (79')

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» набрал 15 очков и взобрался на второе место в турнирной таблице. У «Кальяри» осталось два балла и последняя строчка.

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