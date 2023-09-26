ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуфа Мукоко — форвард дортмундской «Боруссии»Трансферный дайджест. 19 — 25 сентября
    Все новости спорта

    В Колумбии застрелили президента футбольного клуба

    Футбол Латинская Америка Между тем Происшествия Болельщики
    Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был застрелен после поражения в матче второй лиги с «Атлетико» Кали (2:3).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошёл сегодня, когда он возвращался домой после матча с "Атлетико". Семья "Тигрес" и спортивное сообщество опустошены этим событием.

    Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться. Власти проведут соответствующие расследование», — говорится в сообщении клуба.

    «Тигрес» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанов обыграет Нисиоку и возьмет титул в Чжухае?
  • Хачанов — Нисиока. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сафиуллин шокирует Зверева в финале?
  • Зверев — Сафиуллин. Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • Прервет ли «Мальорка» победную серию «Барселоны»?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Хачанов — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Зверев — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры