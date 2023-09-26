В Колумбии застрелили президента футбольного клуба

Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес»был застрелен после поражения в матче второй лиги с «Атлетико» Кали (2:3).

«С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошёл сегодня, когда он возвращался домой после матча с "Атлетико". Семья "Тигрес" и спортивное сообщество опустошены этим событием.

Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться. Власти проведут соответствующие расследование», — говорится в сообщении клуба.

«Тигрес» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.