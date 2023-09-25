Осинькин: Очень надеемся и ждем от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге»

Главный тренервысказался о показателях нападающего команды

«Мы очень надеемся и ждем от Писарского той результативности, что была в "Оренбурге". Сейчас в команде на этой позиции большая конкуренция. Но от нее клуб должен только выигрывать, и каждый футболист должен только прибавлять.

Писарский — очень эмоциональный футболист. Слезы после кубкового гола — мужчин они не должны красить, но иногда они показывают не слабость, а сентиментальность. Этим голом, он надеется, завершился его сложный этап. Мы готовы ему в этом помочь», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Писарский сыграл пять матчей во всех турнирах, забил один мяч — в матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Балтики» 19 сентября. После забитого мяча 27‑летний форвард на коленях упал на газон и закрыл лицо руками.