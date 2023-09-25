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    Осинькин: Очень надеемся и ждем от Писарского той результативности, что была в «Оренбурге»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о показателях нападающего команды Владимира Писарского.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Мы очень надеемся и ждем от Писарского той результативности, что была в "Оренбурге". Сейчас в команде на этой позиции большая конкуренция. Но от нее клуб должен только выигрывать, и каждый футболист должен только прибавлять.

    Писарский — очень эмоциональный футболист. Слезы после кубкового гола — мужчин они не должны красить, но иногда они показывают не слабость, а сентиментальность. Этим голом, он надеется, завершился его сложный этап. Мы готовы ему в этом помочь», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Писарский сыграл пять матчей во всех турнирах, забил один мяч — в матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Балтики» 19 сентября. После забитого мяча 27‑летний форвард на коленях упал на газон и закрыл лицо руками.

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