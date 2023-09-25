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    Орлов: Дзюба — откровенный хам

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    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в игре РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Дзюба — откровенный хам. Он словесно схватился с Оливейрой, начал жестом показывать тренеру "Зенита" — мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам из "Зенита", и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

    Видели, как Тикнизян себя вел? Он грудью пошел, и его выгнали. Он заступался за партнера. На футбольном поле я видел улыбки игроков "Зенита" — правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий. Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда — единый кулак.

    После матча "Зенит" провел собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим все и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своем поле», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

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