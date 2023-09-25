Экс-игрок «Краснодара» Берг объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий, выступавший за «Краснодар» с 2019 по 2021 год, объявил о завершении футбольной карьеры.

«Я не тороплюсь с какими-либо решениями относительно будущего. Лично для меня сейчас в центре внимания должно быть мое здоровье, чтобы продолжать быть рядом и поддерживать команду энергией в последние недели сезона. В долгосрочной перспективе я буду вести нормальную повседневную жизнь вместе со своей семьей, а что будет дальше, мы посмотрим», — цитирует Берга пресс-служба «Гетеборга».

Маркусу Бергу исполнилось 37 лет, за сборную Швеции провел 90 матчей, забил 27 голов. В составе «Краснодара» он сыграл во всех турнирах 44 матча, забил 18 голов. Последним его клубом был «Гетеборг», воспитанником которого он и является.