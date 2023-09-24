«Мы чествовали его на тренировке». Боссы ПСЖ ответили Месси

Президентпрокомментировал слова экс-нападающего командыо том, что игрок не получил никаких почестей от парижского клуба после победы на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

«Все видели, поскольку мы даже опубликовали видео, что мы чествовали Месси на тренировке. Мы поздравили его и в частном порядке.

Но что касается уважения, мы французский клуб. Конечно, было бы очень трогательно отпраздновать на стадионе, но мы должны уважать страну, которую он обыграл, его товарищей, играющих за сборную Франции, а также наших болельщиков», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию в серии пенальти, а Месси был признан лучшим футболистом мундиаля. После окончания сезона 2022/2023 форвард покинул ПСЖ и перешел в «Интер Майами».