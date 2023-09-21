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    Месси заявил, что не получил никаких почестей от ПСЖ после победы на ЧМ

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    Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о ситуации в ПСЖ, за который аргентинец выступал в прошлом сезоне, после чемпионата мира 2022 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Все случилось не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хотя там у меня дела и шли неважно, в этот период я стал чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине, так что если все должно было произойти именно так...

    С Килианом (Мбаппе) у меня нормальные отношения, как и со всеми остальными. Ситуация (после чемпионата мира было понятной) — из-за нас они (сборная Франции) не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», — сказал Месси Infobae.

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    • Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти. После этого матча Месси был признан лучшим футболистом мундиаля. После окончания прошлого сезона аргентинец покинул ПСЖ.

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