Месси заявил, что не получил никаких почестей от ПСЖ после победы на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины ирассказал о ситуации в, за который аргентинец выступал в прошлом сезоне, после чемпионата мира 2022 года.

«Все случилось не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хотя там у меня дела и шли неважно, в этот период я стал чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине, так что если все должно было произойти именно так...

С Килианом (Мбаппе) у меня нормальные отношения, как и со всеми остальными. Ситуация (после чемпионата мира было понятной) — из-за нас они (сборная Франции) не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», — сказал Месси Infobae.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию в серии пенальти. После этого матча Месси был признан лучшим футболистом мундиаля. После окончания прошлого сезона аргентинец покинул ПСЖ.