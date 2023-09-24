Президент «Зенита»: Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой

Президентподелился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с

«Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой. В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол — никого не видел.

Дзюба будет мотивирован против "Зенита"? Конечно, как он был мотивирован и в "Арсенале", играя против нас», — сказал Медведев Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» и «Локомотив» встретятся 24-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 6 матчей за «железнодорожников» в РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.