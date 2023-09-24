начнут матч в 16:00 в чемпионате Франции по футболу, 24.09.2023.

Последний матч между собой: Клермон — Гавр 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гавр» — «Клермон». Коэффициент ставки — 2.49 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Гавр»).

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