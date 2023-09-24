«Гавр» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 6-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. «Гавр» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

Эта команда стартовала в чемпионате на своем уровне. «Гавр» в пяти первых турах набрал 6 очков и занимает 11 место.

Вот только побеждает команда Далера Кузяева по большим праздникам. «Гавр» выиграл всего лишь однажды.

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В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Гавр» не дал себя обыграть «Лиону» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того команда добыла свою единственную викторию. «Гавр» в родных стенах разгромил «Лорьян» (3:0).

«Гавр» наверняка постарается добыть свою вторую победу в чемпионате. Да и соперник имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

«Клермон»

Эта команда явно будет сражаться за выживание. Вот и сейчас «Клермон» осел на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Главной проблемой «Клермона» являются тылы. Да и с реализацией не все так гладко: всего 4 гола в 5 матчах Лиги 1.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Клермон» в родных стенах с минимальным счетом уступил «Нанту».

Да и вообще, один набранный балл в пяти турах — явно мало. К тому же игра команды смотрится бледновато.

И уж точно «Клермон» будет стремиться зацепиться за очки. Вот только не вовремя угодил в лазарет форвард Комнен Андрич.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 2.49.

На викторию «Клермона» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.45.

«Гавр» по игре выглядит предпочтительнее соперника , который к тому же имеет проблемы в обороне.

Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.