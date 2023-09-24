«Гавр»
Эта команда стартовала в чемпионате на своем уровне. «Гавр» в пяти первых турах набрал 6 очков и занимает 11 место.
Вот только побеждает команда Далера Кузяева по большим праздникам. «Гавр» выиграл всего лишь однажды.
Коэффициенты матча Гавр — Клермон
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Гавр» не дал себя обыграть «Лиону» (0:0).
А вот до того команда добыла свою единственную викторию. «Гавр» в родных стенах разгромил «Лорьян» (3:0).
«Гавр» наверняка постарается добыть свою вторую победу в чемпионате. Да и соперник имеет огромные проблемы с надежностью тылов.
«Клермон»
Эта команда явно будет сражаться за выживание. Вот и сейчас «Клермон» осел на предпоследнем месте турнирной таблицы.
Главной проблемой «Клермона» являются тылы. Да и с реализацией не все так гладко: всего 4 гола в 5 матчах Лиги 1.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Клермон» в родных стенах с минимальным счетом уступил «Нанту».
Да и вообще, один набранный балл в пяти турах — явно мало. К тому же игра команды смотрится бледновато.
И уж точно «Клермон» будет стремиться зацепиться за очки. Вот только не вовремя угодил в лазарет форвард Комнен Андрич.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 2.49.
На викторию «Клермона» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.45.
Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.