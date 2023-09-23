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    Осинькин: Победа на классе? Мы до такого состояния еще не доросли

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче против «Сочи» (2:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Согласен, что мы играли не очень быстро. Если искать причины, надо сказать, что у нас за неделю два выездных матча, после игры с ЦСКА не возвращались домой, играли с "Балтикой". Группа футболистов по разным причинам пропускала игру, важные игроки были дисквалифицированы.

    Темп, который нам нужен был, особенно во втором тайме, мы поддерживать не смогли, наверное, тут и психология имела значение. Счет 2:0 для нас — не идеальный, как говорил Капелло — лучше 1:0, чем 2:0, тогда команда более сконцентрирована. Нам надо быть более опытными и уметь играть по счету, по ситуации тоньше и лучше.

    Не знаю, как оценивать пенальти, но в конце второго тайма соперник создал два острых момента, мог в игру вернуться гораздо раньше, забей мяч на 70‑й минуте.

    Победа на классе? Не знаю, что значит на классе, мы до такого состояния еще не доросли. Понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей создали для быстрых атак… Могло показаться, что на классе, но я не думаю. Просто мы умеем выполнять на поле определенные вещи, пока не все.

    Хотели Витюгова менять, ситуация так сложилась, что получил травму, и поясница, и шея. В раздевалке был не очень подвижный, надеюсь, серьезной травмы нет. Карпицкий после болезни приехал из сборной с температурой, несколько игроков тоже переболели, далеко не в оптимальной форме. У всех есть сложности, в том числе у Сочи», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 13-й строчке (6).

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