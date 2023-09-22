Юсупов: «Сочи» купил 10 новых футболистов, но не того уровня, чтобы заиграть «с листа»

Лидер полузащиты «Сочи»высказал свое мнение об игроках, пришедших в «Сочи» за последнее время вместо группы лидеров.

«Мои слова про то, что нужно вкладывать деньги? Не то, что деньги вкладывать. Нужно брать игроков. Когда были Родригао, Кассьерра, Цаллагов, тот же Прохин, конечно, было нормально. Да и много кто еще, я просто забываю. Был костяк.

Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду. Нужно время. Ждем. Возможно, следующий сезон будет получше», — цитирует Юсупова «Чемпионат».

Артур Юсупов стал игроком «Сочи» в 2020 году, помог добиться клубу лучшего результата в истории, завоевать серебряные медали по итогам сезона 21/22 под руководством Владимира Федотова. После того триумфа из команды начали постепенно уходить ведущие футболисты.

Сейчас «Сочи» располагается на 13-м месте с 6 очками. Недавно в команде произошла смена главного тренера. Вместо Дмитрия Хохлова ее возглавил Александр Точилин.