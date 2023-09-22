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    Юсупов: «Сочи» купил 10 новых футболистов, но не того уровня, чтобы заиграть «с листа»

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    Лидер полузащиты «Сочи» Артур Юсупов высказал свое мнение об игроках, пришедших в «Сочи» за последнее время вместо группы лидеров.

    Артур Юсупов
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    Артур Юсупов

    «Мои слова про то, что нужно вкладывать деньги? Не то, что деньги вкладывать. Нужно брать игроков. Когда были Родригао, Кассьерра, Цаллагов, тот же Прохин, конечно, было нормально. Да и много кто еще, я просто забываю. Был костяк.

    Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду. Нужно время. Ждем. Возможно, следующий сезон будет получше», — цитирует Юсупова «Чемпионат».

    Артур Юсупов стал игроком «Сочи» в 2020 году, помог добиться клубу лучшего результата в истории, завоевать серебряные медали по итогам сезона 21/22 под руководством Владимира Федотова. После того триумфа из команды начали постепенно уходить ведущие футболисты.

    Сейчас «Сочи» располагается на 13-м месте с 6 очками. Недавно в команде произошла смена главного тренера. Вместо Дмитрия Хохлова ее возглавил Александр Точилин.

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