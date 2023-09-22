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    Ивич: Галицкий в любой момент может высказать мнение об игре

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своих беседах с владельцем клуба Сергеем Галицким.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой. Если он сам об этом скажет, то нет проблем...

    Галицкий в любой момент может высказывать мнение по поводу игры "Краснодара", которым он владеет. Он создал этот клуб, он его развивает, он за все платит. И я уважаю то, как он видит футбол, и чего он хочет.

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    • Нравится ли ему то, как мы играем? Думаю, когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен.

    У нас есть игрок, который три месяца назад стоил три миллиона евро, а сейчас он стоит пять-шесть», — приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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