Ивич: Галицкий в любой момент может высказать мнение об игре

Главный тренер «Краснодара»рассказал о своих беседах с владельцем клуба

«Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой. Если он сам об этом скажет, то нет проблем...

Галицкий в любой момент может высказывать мнение по поводу игры "Краснодара", которым он владеет. Он создал этот клуб, он его развивает, он за все платит. И я уважаю то, как он видит футбол, и чего он хочет.

Нравится ли ему то, как мы играем? Думаю, когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен.

У нас есть игрок, который три месяца назад стоил три миллиона евро, а сейчас он стоит пять-шесть», — приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.