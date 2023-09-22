Ивич: Никто не может указывать мне, кого выпустить на поле

Главный тренер «Краснодара»заявил, что немедленно покинет клуб, если кто-то попробует вмешаться в его работу.

«Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в "Краснодаре" не будет!

В тот же день я скажу: "Пока-пока! Чао!" Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду.

Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение. Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов», — приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.