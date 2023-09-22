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    Ивич: Никто не может указывать мне, кого выпустить на поле

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что немедленно покинет клуб, если кто-то попробует вмешаться в его работу.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в "Краснодаре" не будет!

    В тот же день я скажу: "Пока-пока! Чао!" Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду.

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    • Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение. Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов», — приводит слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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