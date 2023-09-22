Феллер прокомментировал назначение Нагельсмана на пост главного тренера сборной Германии

Спортивный директор немецкого футбольного союзапрокомментировал новость о том, чтовозглавил сборную Германии.

«Юлиан Нагельсманн был нашим предпочтительным кандидатом на пост тренера сборной. Он не только абсолютный футбольный эксперт, но уже доказал на всех своих позициях в очень молодом для главного тренера возрасте, что он может мотивировать и вдохновлять команду и все окружение.

Его страсть к футболу заметна и заразительна. Своими качествами и индивидуальностью Юлиан внесет решающий вклад в то, чтобы мы все могли летом провести великолепный чемпионат Европы в нашей стране», — приводит слова Феллера официальный сайт союза.

Напомним, что контракт был подписан до конца чемпионата Европы 2024 года. Ранее Нагельсман возглавлял «Баварию». Бывший главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды.