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    Феллер прокомментировал назначение Нагельсмана на пост главного тренера сборной Германии

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Феллер прокомментировал новость о том, что Юлиан Нагельсман возглавил сборную Германии.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Юлиан Нагельсманн был нашим предпочтительным кандидатом на пост тренера сборной. Он не только абсолютный футбольный эксперт, но уже доказал на всех своих позициях в очень молодом для главного тренера возрасте, что он может мотивировать и вдохновлять команду и все окружение.

    Его страсть к футболу заметна и заразительна. Своими качествами и индивидуальностью Юлиан внесет решающий вклад в то, чтобы мы все могли летом провести великолепный чемпионат Европы в нашей стране», — приводит слова Феллера официальный сайт союза.

    Напомним, что контракт был подписан до конца чемпионата Европы 2024 года. Ранее Нагельсман возглавлял «Баварию». Бывший главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды.

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