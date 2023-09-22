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    Дракслер: Было бы ложью, что финансовая часть не имела решающего значения в переходе в «Аль-Ахли»

    Футбол Аль-Ахли Доха Лига звезд Катара
    Новичок «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер рассказал, почему принял решение перейти в катарский клуб.

    Юлиан Дракслер
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    Юлиан Дракслер

    «Я мог бы сейчас встать и сказать: после 12 лет, проведённых в Европе, всё, что меня интересует, — это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире — и игнорировать тему денег.

    Даже если эти аспекты действительно верны, это всё равно было бы ложью, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счёте, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.

    Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счёт крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу. Я остаюсь при своём решении и рад, что принял его», — приводит слова Дракслера BILD.

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