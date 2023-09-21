Тренер «Интер Майами» назвал причину ранней замены Месси в матче с «Торонто»

Главный тренер «Интер Майами»после победы над «Торонто» (4:0) в матче МЛС рассказал, почему заменилв концовке первого тайма.

«Лионель Месси и Жорди Альба посчитали, что готовы играть сегодня, но усталость взяла верх и они почувствовали дискомфорт. Мы не думаем, что там что-то серьезное с точки зрения травмы.

У Альбы и Месси нет шансов сыграть следующий матч против "Орландо" (25 сентября). Что касается финала (Кубок США, 28 сентября), то я не знаю, сыграет ли он», — цитирует Мартино FCB Albiceleste.

Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезон он принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.