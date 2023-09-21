Президент РФС: Со стороны УЕФА нет никакой дискриминации по отношению к России

Президент Российского футбольного союза (РФС)заявил, чторегулярно и в полном объеме выделяет РФС средства на реализацию проектов по развитию массового футбола.

«Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов — и образовательных, и инфраструктурных.

Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.

Точную сумму не назову, мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации.

Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола.

Работа, которую мы проделали, впечатляет: 4150 школ, все регионы страны, более миллиона детей — это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире.

Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».