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    Президент РФС: Со стороны УЕФА нет никакой дискриминации по отношению к России

    Футбол РФС УЕФА
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что УЕФА регулярно и в полном объеме выделяет РФС средства на реализацию проектов по развитию массового футбола.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов — и образовательных, и инфраструктурных.

    Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.

    Точную сумму не назову, мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации.

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    • Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола.

    Работа, которую мы проделали, впечатляет: 4150 школ, все регионы страны, более миллиона детей — это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире.

    Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

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