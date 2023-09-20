«Барселона» — «Антверпен»: счет матча 5:0, обзор голов

Первый гол в этом матче забил нападающий «сине-гранатовых» Жоау Феликс на 11-й минуте. Футболист подобрал мяч не далеко от штрафной соперника и мощно зарядил в левый угол ворот — 1:0.
Уже на 19-й минуте все тот же Феликс сделал классную передачу на Роберта Левандовского, который пальнул по воротам и попал в правый угол, голкипер соперника был отыгран — 2:0.
Третий гол «Барсы» не заставил себя долго ждать. Полузащитник «Антверпена» Йелле Батай хотел выбить мяч, попал в собственного голкипера, а то него — в ворота, автогол!
Уже на 54-й минуте полузащитник «сине-гранатовых» Гави подобрал мяч после отскока и вогнал его в левую часть ворот. Без шансов для голкипера — 4:0.
На 66-й минуте все тот же Феликс сделал дубль. Игрок откликнулся на навес, высоко прыгнул и мощно пробил головой — 5:0.
В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».