«Барселона» — «Антверпен»: счет матча 5:0, обзор голов

разгромила(5:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в этом матче забил нападающий «сине-гранатовых» Жоау Феликс на 11-й минуте. Футболист подобрал мяч не далеко от штрафной соперника и мощно зарядил в левый угол ворот — 1:0.

Уже на 19-й минуте все тот же Феликс сделал классную передачу на Роберта Левандовского, который пальнул по воротам и попал в правый угол, голкипер соперника был отыгран — 2:0.

Третий гол «Барсы» не заставил себя долго ждать. Полузащитник «Антверпена» Йелле Батай хотел выбить мяч, попал в собственного голкипера, а то него — в ворота, автогол!

Уже на 54-й минуте полузащитник «сине-гранатовых» Гави подобрал мяч после отскока и вогнал его в левую часть ворот. Без шансов для голкипера — 4:0.

На 66-й минуте все тот же Феликс сделал дубль. Игрок откликнулся на навес, высоко прыгнул и мощно пробил головой — 5:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Барселона — Антверпен 5:0 Голы: 1:0 Жоау Фелиш (11'), 2:0 Роберт Левандовски (19'), 3:0 Йелле Батай (автогол) (22'), 4:0 Гави (54'), 5:0 Жоау Фелиш (66') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жоау Канселу (Серхи Роберто, 76'), Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг (Ориоль Ромеу Видаль, 58'), Гави (Fermin Lopez, 58'), Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 68'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш (Lamine Yamal, 68') Антверпен: Винсент Янссен (George Ilenikhena, 60'), Michel-Ange Balikwisha (Ричи Де Лат, 60'), Юрген Эккеленкамп (Alhassan Yusuf, 60'), Arbnor Muja (Anthony Lenin Valencia Bajana, 83'), Arthur Vermeeren, Мандела Кейта, Овен Вейндал, Сумола Кулибали, Тоби Алдервейрелд, Йелле Батай (Гирано Керк, 74'), Жан Бутез Предупреждение: Гави (36')

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».