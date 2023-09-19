Юран: «Пари НН» знает, как играть со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН»поделился ожиданиями от матча противв четвертом туре группового этапа Кубка России.

«Проблемы у "Спартака", лихорадит их или нет, мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со "Спартаком". Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы 100% наиграли. И выиграть могли.

На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Все от головы идет.

Это доказывали и мой клуб, и те же "Химки", когда мы ЦСКА со счетом 4:2 обыгрывали, и "Спартак" — 2:1.

Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы "Спартак" и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В начале августа «Спартак» выиграл у «Пари НН» в рамках Кубка России со счетом 5:4.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Пари НН» — «Спартак»

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится 19 сентября в Нижнем Новгороде, начало — в 17:15 мск.