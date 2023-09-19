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    Юран: «Пари НН» знает, как играть со «Спартаком»

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в четвертом туре группового этапа Кубка России.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Проблемы у "Спартака", лихорадит их или нет, мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со "Спартаком". Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы 100% наиграли. И выиграть могли.

    На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Все от головы идет.

    Это доказывали и мой клуб, и те же "Химки", когда мы ЦСКА со счетом 4:2 обыгрывали, и "Спартак" — 2:1.

    Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы "Спартак" и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Пари НН» — «Спартак»

    Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится 19 сентября в Нижнем Новгороде, начало — в 17:15 мск.

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