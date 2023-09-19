19-го сентября «Пари НН» на своем поле сыграет против «Спартака» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Начало встречи запланировано на 17:15 мск. «Пари НН» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

Команда выбралась из ямы и сейчас играет вполне симпатично. При этом, «Пари НН» не повезло с группой в Кубке России. Команда попала на «Краснодар», «Спартак» и «Динамо», вполне себе группа смерти.

Перед матчем со «Спартаком» «Пари НН» занимает последнее 4-е место в своей группе Кубка России с 2 баллами в активе. Несмотря на это, у команды есть шансы зайти в плей-офф — отставание от 2-й строчки всего 2 балла.

Коэффициенты матча Пари НН — Спартак 1X2Новым игрокам 3.403.752.10Бонус$9500

К тому же, у «Пари НН» все неплохо в Премьер-лиге. Команда занимает 9-е место с 11-ю очками в активе. Нижегородцы отстают от 5-ки лидеров лишь на 4 балла.

Все прогнозы на футбол

За последние 5 матчей у «Пари НН» неплохие результаты, как для команды, которая раньше балансировала между зоной вылета и стыковыми матчами. За этот период нижегородцы выиграли «Ростов» (1:0) и «Рубин» (2:1), сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и дважды проиграли «Факелу» (0:2) и «Краснодару» (0:1).

В предстоящем матче команда встретится со «Спартаком», который является лидером в группе Кубка России. «Пари НН» необходимо вновь прыгнуть выше головы, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф турнира.

«Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля играет не очень стабильно в последнее время в РПЛ, но в Кубке России «Спартаку» пока нет равных — команда занимает 1-е место с 9-ю очками в активе. По сути, «красно-белые» уже обеспечили себе выход в плей-офф кубка с 1-й строчки, но для этого еще нужно обыграть «Пари НН».

Несмотря на это, у «Спартака» есть проблемы, а именно странные эксперименты главного тренера команды в матчах. Абаскаль может перетасовывать состав как угодно и это не всегда приносило результат.

За последние 6 матчей у «красно-белых» 3 поражения, две победы и одна ничью. За этот период команда пропустила 9 голов при 8-и забитых.

Стоит отметить, что «Спартак» и «Пари НН» уже встречались в рамках группового этапа Кубка России нынешнего сезона, где выдали настоящий триллер. В том матче «красно-белые» обыграли соперника со счетом 5:4, хотя проигрывали 3:4 к 80-й минуте встречи.

Предстоящая встреча для «Спартака» не столь важна с точки зрения положения в группе, команда скорее всего останется на 1-й строчке, а для «Пари НН» — это матч жизни, и это может стать проблемой для «красно-белых»...

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.09. На викторию «Пари НН» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.75.

«Пари НН» сейчас находится на подъеме, команда уверена в своих силах и способна бороться со «Спартаком». Можно рискнуть и предположить, что нижегородцы наберут 3 очка в матче с «красно-белыми».

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Пари НН» за 3.40.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.80.