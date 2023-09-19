Нападающий Майкл Антонио: Думаю «Вест Хэм» финиширует выше «Ливерпуля»

Форвард лондонского «Вест Хэма»считает, что его команда окажется по итогам сезона в АПЛ выше «».

«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше "Ливерпуля". Вот что я скажу.

Я смотрел последнюю игру "Ливерпуля", потому что она была до нашего матча, и "волки" могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся с "Ливерпулем", и это будет матч за шесть очков. И мы их возьмем!» — сказал Антонио в эфире подкаста Footballer’s Football.

Майкл Антонио уже несколько сезонов является основным форвардом «молотобойцев». Он пришел в «Вест Хэм» в 2015 году, сыграл во всех турнирах за команду 218 матчей, забил 59 голов. В 2021 году дебютировал в сборной Ямайки.

Сейчас «Вест Хэм» в таблице АПЛ располагается на 6-м месте и отстает от «Ливерпуля» на 3 очка.