ОконченМанчестер Сити — Црвена Звезда 3:1Онлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 3:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Нападающий Майкл Антонио: Думаю «Вест Хэм» финиширует выше «Ливерпуля»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вест Хэм Ливерпуль
    Форвард лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио считает, что его команда окажется по итогам сезона в АПЛ выше «Ливерпуля».

    Майкл Антонио
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Антонио

    «Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше "Ливерпуля". Вот что я скажу.

    Я смотрел последнюю игру "Ливерпуля", потому что она была до нашего матча, и "волки" могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся с "Ливерпулем", и это будет матч за шесть очков. И мы их возьмем!» — сказал Антонио в эфире подкаста Footballer’s Football.

    Майкл Антонио уже несколько сезонов является основным форвардом «молотобойцев». Он пришел в «Вест Хэм» в 2015 году, сыграл во всех турнирах за команду 218 матчей, забил 59 голов. В 2021 году дебютировал в сборной Ямайки.

    Сейчас «Вест Хэм» в таблице АПЛ располагается на 6-м месте и отстает от «Ливерпуля» на 3 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • ЦСКА быстро вскроет оборону южан
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Одолеет ли «Зенит» грозненцев?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брага — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Адмирал — Куньлунь
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры