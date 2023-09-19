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    Баллак назвал идеального тренера для сборной Германии

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    Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак считает, что новым главным тренером национальной команды должен стать Луи ван Гал.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    Ранее в сентябре Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханса-Дитера Флика, под руководством которого национальная команда проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Решение было принято после разгромного поражения от Японии (1:4).

    «Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гал — исключительный тренер.

    У ван Гала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс.

    Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.

    Его голландский паспорт — это то, с чем нам придется смириться», — приводит слова Баллака Kicker.

    Ранее ван Гал заявил, что готов возглавить сборную Германии.

  • Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера сборной Германии
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    • Напомним, сборная Германии автоматически попала в финальную часть Евро-2024 на правах страны-хозяйки турнира.

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