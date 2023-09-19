Баллак назвал идеального тренера для сборной Германии

Бывший футболист сборной Германиисчитает, что новым главным тренером национальной команды должен стать

Ранее в сентябре Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханса-Дитера Флика, под руководством которого национальная команда проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Решение было принято после разгромного поражения от Японии (1:4).

«Поиск тренера должен быть ориентирован на лучшее. Я бы взял опытного человека, а Луи ван Гал — исключительный тренер.

У ван Гала есть почти все необходимое. Он, конечно, непростой парень, но это не плохо. Я думаю, что команде нужен новый импульс.

Он человек, который вызывает уважение, обладает большим опытом и знает все тонкости тренерской работы.

Его голландский паспорт — это то, с чем нам придется смириться», — приводит слова Баллака Kicker.

Ранее ван Гал заявил, что готов возглавить сборную Германии.

Напомним, сборная Германии автоматически попала в финальную часть Евро-2024 на правах страны-хозяйки турнира.