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    Ван Гал готов возглавить сборную Германии

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    Известный тренер Луи ван Гал заявил о готовности возглавить сборную Германии.

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    В минувшее воскресенье Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханса-Дитера Флика, под руководством которого национальная команда проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Решение было принято после разгромного поражения от Японии (1:4).

    «Для меня честь быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии.

    Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим», — приводит слова экс-тренера «Барселоны» и «Баварии» Sky Sport.

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    • Ван Гал находится без работы после ухода с поста главного тренера сборной Нидерландов в декабре 2022 года.

    Напомним, сообщалось, что сборную Германии может возглавить Юлиан Нагельсманн.

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