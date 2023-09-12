Ван Гал готов возглавить сборную Германии

Известный тренерзаявил о готовности возглавить сборную

В минувшее воскресенье Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханса-Дитера Флика, под руководством которого национальная команда проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Решение было принято после разгромного поражения от Японии (1:4).

«Для меня честь быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии.

Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим», — приводит слова экс-тренера «Барселоны» и «Баварии» Sky Sport.

Ван Гал находится без работы после ухода с поста главного тренера сборной Нидерландов в декабре 2022 года.

Напомним, сообщалось, что сборную Германии может возглавить Юлиан Нагельсманн.