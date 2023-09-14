Стали известны основные кандидаты на пост главного тренера сборной Германии

по-прежнему остается основным кандидатом на пост главного тренера сборной

В минувшее воскресенье Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханса-Дитера Флика, под руководством которого национальная команда проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Решение было принято после разгромного поражения от Японии (1:4).

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство Немецкого футбольного союза пока не ведет переговоры с Нагельсманном.

Еще одним претендентом на вакантную должность является Луи ван Гал, который ранее уже заявил, что готов возглавить Бундестим.

Источник также отмечает, что Руди Феллер, ставший временным тренером сборной Германии в товарищеском матче с Францией (2:1), вернется на должность спортивного директора национальной команды.

Напомним, сборная Германии автоматически попала в финальную часть Евро-2024 на правах страны-хозяйки турнира.