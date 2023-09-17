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    Кампана: Месси не ставит себя выше других в «Интер Майами»

    Футбол Интер Майами MLS
    Форвард «Интер Майами» Леонардо Кампана высказался о форварде Лионеле Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Каким бы великим он ни был, он беспокоится о нас, первым отправляет сообщения, желает нам удачи, и это мотивирует. Его влияние в раздевалке в том, какой он человек, как он разговаривает с нами, как ведет себя с самыми младшими и со старшими. Он не ставит себя выше других, несмотря на то, что он способен так много сделать.

    Он дает душевное спокойствие, подсказывает на поле, беседует перед матчами. Эмоции на его лице, которые вы видите в каждом матче, несмотря на то, что он выиграл все», — приводит слова Кампана TyC Sports.

    Месси пропустил два последних матча «Интер Майами». Команда без него обыграла «Канзас-Сити» (3:2) и уступила «Атланте» (2:5).

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