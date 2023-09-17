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    «Кальяри» и «Удинезе» поделили очки в матче Серии А

    «Кальяри» — «Удинезе»: счет матча 0:0, обзор

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    «Кальяри» сыграл вничью с «Удинезе» (0:0) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Команды так и не смогли открыть счет в этой встрече. «Кальяри» и «Удинезе» нанесли по одному удару в створ ворот.

    Стоит отметить, что на 90+5-й минуте защитник хозяев Матеуш Ветеска получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве, но игроки «Удинезе» не успели воспользоваться численным преимуществом.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Удинезе 0:0
    Кальяри: Борис Радунович, Матеуш Ветеска, Alberto Dossena, Пантелис Хацидиакос (Adam Obert, 80'), Габриэле Цаппа (Наитан Нандес, 80'), Antoine Makoumbou, Matteo Prati (Алессандро ди Пардо, 80'), Алессандро Дейола, Томмазо Ауджелло (Paulo Azzi, 66'), Леонардо Паволетти (Эльдор Шомуродов, 60'), Zito Luvumbo Удинезе: Лоренцо Лукка, Флорьян Товен (Роберто Перейра, 82'), Ассан Камара, Санди Ловрич (Мартин Пайеро, 72'), Уолас, Лазар Самарджич, Фести Эбоселе (Жоау Феррейра, 72'), Кристиан Кабазель (Энсо Эбосс, 38'), Яка Бийол, Неуэн Перес, Марко Сильвестри Предупреждения: Матеуш Ветеска (60'), Флорьян Товен (63'), Матеуш Ветеска (90 + 5')

    После этого матча «Кальяри» занимает 18-е место в таблице Серии А с 2 очками в активе. «Удинезе» — на 16-й позиции (3).

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