«Ньюкасл» — «Брентфорд»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 5-го тура АПЛна своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Победу команде из Ньюкасла принес нападающий Каллум Уилсон, который реализовал пенальти на 64-й минуте встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Брентфорд 1:0 Гол: 1:0 Каллум Уилсон (пенальти) (64') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон, Харви Льюис Барнс (Мигель Альмирон, 83'), Каллум Уилсон, Энтони Гордон Брентфорд: Брайан Мбемо, Йоан Висса, Рико Генри (Мадс Роэрслев Расмуссен, 42'), Витали Янельт (Кевин Шаде, 72'), Кристиан Нергор (Фрэнк Аниика, 72'), Матиас Йенсен, Аарон Хики (Кин Льюис-Поттер, 82'), Этан Пиннок, Бен Ми (Ниль Мопе, 72'), Нэйтан Коллинз, Марк Флеккен Предупреждения: Йоан Висса (33'), Кристиан Нергор (42'), Аарон Хики (59'), Марк Флеккен (64'), Нэйтан Коллинз (85'), Каллум Уилсон (90 + 5'), Энтони Гордон (90 + 5'), Бруно Гимарайнс (90 + 7')

Календарь и таблица АПЛ

Заработанные три очка позволили «Ньюкаслу» набрать шесть очков и подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» осталось также шесть пунктов и десятая позиция.