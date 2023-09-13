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    Поттер отказал «Рейнджерс»

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    Экс-главный тренер «Челси» Грэм Поттер отверг предложение возглавить «Рейнджерс», сообщает The Sun.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    Руководство шотландского клуба недовольно стартом команды в сезоне и ищет альтернативу нынешнему наставнику Майклу Билу. Главным кандидатом на его замену они посчитали Поттера, но специалист отказался возглавить клуб из Глазго.

    Последним клубом Грэма Поттера был «Челси», откуда он был уволен в сентябре 2022 года. Английский тренер стал известен всему миру по работе в «Брайтоне», который он вывел из Чемпионшипа и сделал середняком АПЛ.

    Напомним, что ранее Поттер также отказал французскому «Лиону».

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