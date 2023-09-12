Министр спорта РФ выступил против перехода федераций в Азию

Министр спорта РФпризвал спортивные федерации отказаться от идеи перехода в азиатские международные организации.

Ранее в Азию перешли Федерация шахмат России (ФШР) и Федерация тхэквондо ITF России. Кроме того, подобную возможность рассматривали в Российском футбольном союзе.

«Те федерации, которые приняли это решение, руководствовались возможностью сохранения конкурентной среды для своего вида спорта на международной арене.

Делать такой переход массовым, конечно, не надо, каждый вид спорта имеет свои исторические особенности.

Здесь нужно исходить из того, что мы теряем и что приобретаем. Если невозможно сейчас развиваться дальше без участия в европейских соревнованиях, значит, надо искать более глубокое и формализованное партнерство с Азией. Если это ничего не даст, не усилит и не привнесет ничего, а только создаст организационные барьеры и сложности, тогда надо подождать и посмотреть, как все реализуется.

Но я призываю все федерации не искать выход где-то там, за границами России. У нас 89 субъектов, у нас спортивные школы.

Что касается футбола, есть государственная программа. Отдельное спасибо Российскому футбольному союзу, который проводит громадную работу со школьной, студенческой и молодежной лигами. При таком разнообразии, при сотнях тысяч занимающихся кто нам еще нужен? Давайте создадим свою лигу, мощную, в которую тоже захотели бы приехать и в ней участвовать!

Это касается не только футбола, но и всех игровых видов спорта, всего спорта в целом. У нас колоссальный ресурс, просто его нужно понять, оценить и выстроить системную работу. И мы будем всегда надежным партнером», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».