ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • 08:46
    • Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован
  • 11:47
    • Министр спорта РФ выступил против перехода федераций в Азию
  • 10:38
    • Юрист Черчесова высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»
  • 10:29
    • Министра спорта РФ: Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде
  • 10:13
    • Ван Гал готов возглавить сборную Германии
    Все новости спорта

    Министр спорта РФ выступил против перехода федераций в Азию

    Футбол РФС Сборная России Футбол России АФК УЕФА
    Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал спортивные федерации отказаться от идеи перехода в азиатские международные организации.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Ранее в Азию перешли Федерация шахмат России (ФШР) и Федерация тхэквондо ITF России. Кроме того, подобную возможность рассматривали в Российском футбольном союзе.

    «Те федерации, которые приняли это решение, руководствовались возможностью сохранения конкурентной среды для своего вида спорта на международной арене.

    Делать такой переход массовым, конечно, не надо, каждый вид спорта имеет свои исторические особенности.

    Здесь нужно исходить из того, что мы теряем и что приобретаем. Если невозможно сейчас развиваться дальше без участия в европейских соревнованиях, значит, надо искать более глубокое и формализованное партнерство с Азией. Если это ничего не даст, не усилит и не привнесет ничего, а только создаст организационные барьеры и сложности, тогда надо подождать и посмотреть, как все реализуется.

    Но я призываю все федерации не искать выход где-то там, за границами России. У нас 89 субъектов, у нас спортивные школы.

    Что касается футбола, есть государственная программа. Отдельное спасибо Российскому футбольному союзу, который проводит громадную работу со школьной, студенческой и молодежной лигами. При таком разнообразии, при сотнях тысяч занимающихся кто нам еще нужен? Давайте создадим свою лигу, мощную, в которую тоже захотели бы приехать и в ней участвовать!

    Это касается не только футбола, но и всех игровых видов спорта, всего спорта в целом. У нас колоссальный ресурс, просто его нужно понять, оценить и выстроить системную работу. И мы будем всегда надежным партнером», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Катар?
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Приблизится ли Швеция к Австрии?
  • Швеция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Украина вновь неудачно сыграет против Италии?
  • Италия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боливия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры