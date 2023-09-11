Стало известно, сможет ли Захарян сыграть с «Реалом»

Полузащитник «Реал Сосьедада»в понедельник, 11 сентября, должен возобновить тренировки в общей группе. Об этом сообщил пресс-атташе клуба из Сан-Себастьяна Йон Андер Мундуате.

На прошлой неделе 20-летний россиянин не тренировался с командой из-за болезни.

«В выходные Захарян тренировался один. У команды были выходные дни. Сегодня он уже будет работать с партнерами по команде. К следующему матчу Арсен должен быть готов», — приводит слова Мундуате Sport24.

В ближайшем матче «Реал Сосьедада» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Игра пройдет 16 сентября, начало — в 17:15 мск.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав с испанским клубом шестилетний контракт.