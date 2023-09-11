ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Куньлунь» в игре с «Динамо» Минск«Куньлунь» — лидер Запада, уверенный в себе «Металлург» Мг, невыразительные СКА и ЦСКА
  • 07:54
    • Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
  • 11:03
    • Стало известно, сможет ли Захарян сыграть с «Реалом»
  • 10:40
    • Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA
  • 10:19
    • Бительо подтвердил информацию об интересе со стороны «Динамо»
  • 10:11
    • Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте
    Все новости спорта

    Стало известно, сможет ли Захарян сыграть с «Реалом»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в понедельник, 11 сентября, должен возобновить тренировки в общей группе. Об этом сообщил пресс-атташе клуба из Сан-Себастьяна Йон Андер Мундуате.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    На прошлой неделе 20-летний россиянин не тренировался с командой из-за болезни.

    «В выходные Захарян тренировался один. У команды были выходные дни. Сегодня он уже будет работать с партнерами по команде. К следующему матчу Арсен должен быть готов», — приводит слова Мундуате Sport24.

  • Что смотреть в сентябре: «Бавария» против «МЮ», «Ювентус» — «Лацио» и мадридское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в сентябре
  • Сегодня

    • В ближайшем матче «Реал Сосьедада» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Игра пройдет 16 сентября, начало — в 17:15 мск.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав с испанским клубом шестилетний контракт.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Египет и Россия вновь сыграют вничью?
  • Египет — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Обойдет ли Армения Хорватию?
  • Армения — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Лидер Востока предложит «Салавату» открытый хоккей
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч Исландия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры