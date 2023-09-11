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    Арсенал Тула — Химки: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2023 в 16:30 начнется матч в очередном туре ФНЛ Арсенал Тула — Химки

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    Арсенал Тула и Химки начнут матч в 16:30 в очередном туре ФНЛ, 11.09.2023.

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    Последний матч между собой: Химки — Арсенал Тула 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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