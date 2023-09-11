11-го сентября тульский «Арсенал» сыграет против «Химок» в рамках 9-го тура Первой лиги. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Арсенал» Тула — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Команда занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе. Нельзя сказать, что «Арсенал» провалил старт сезона, но все не так гладко. При этом, команда стабильно набирает очки.

За все 9 туров Первой лиги «Арсенал» проиграл только «Акрону» (1:5) и «Черноморцу» (1:2). К слову, если вынести за скобки поражение от тольяттинцев, то у «Арсенала» только 4 пропущенных гола за 8 встреч — этот результат впечатляет.

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Стоит отметить, что тульская команда еще не проигрывала на своем поле в нынешнем сезоне. За 3 матча «Арсенал» дважды сыграл вничью и один раз победил, забив пропустив при этом всего 2 гола.

Прогнозы на ФНЛ

Предстоящий матч для «Арсенала» станет настоящей проверкой. «Химки» — сосед по турнирной таблице, к тому же, подмосковная команда нестабильна в последнее время. У «Арсенала» точно будет возможность зацепиться за результат, но сможет ли команда воспользоваться своими моментами?

«Химки»

После того, как команда вернулась из РПЛ в Первую лигу казалось, что сразу будет среди лидеров, но что-то пошло не так. «Химки» занимают 10-е место в таблице с 11-ю очками в активе. Сейчас подмосковная команда выглядит очень нестабильно.

У «Химок» не все гладко в атаке, команда забила только 8 голов в 8-и встречах, при этом пропустив такое же количество мячей. Подмосковный коллектив не похож на команду, которая способна претендовать на высокие места.

В последних 3-х встречах у «Химок» ни одной победы, одно поражение и две ничьи. Команда уступила одному из лидеров чемпионата «Соколу» (0:1) и поделилась очки с «Волгарем» (0:0) и «Кубанью» (1:1).

Стоит отметить, что за 4 матча на чужом поле «Химки» дважды проиграли и столько же раз одержали победу. За этот период команда пропустила 3 гола при 4-х пропущенных.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.55. На викторию «Арсенала» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.20.

Сейчас хозяева выглядят предпочтительнее, ведь у «Химок» нет стабильной игры на чужом поле. Можно предположить, что «Арсенал» заберет свои очки. При этом, матч получится низовым.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» за 2.85.

Еще один вариант ставки — тотал 2.5 меньше за 1.70.