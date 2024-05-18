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    «Лечче» — «Аталанта»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Аталанта
    В матче 37-го тура итальянской Серии А «Лечче» уступил на своем поле «Аталанте» со счетом 0:2.

    Джанлука Скамакка
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    Джанлука Скамакка

    Первый тайм обошелся без забитых мячей, зато после перерыва бергамаски смогли дважды поразить ворота соперника.

    Сначала на 48-й минуте забил Шарль Де Кетеларе, а затем через пять минут отличился Джанлука Скамакка. Во втором голе результативная передача у Алексея Миранчука, который вышел в стартовом составе.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Аталанта 0:2
    Голы: 0:1 Шарль Де Кетеларе (48'), 0:2 Джанлука Скамакка (53') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 29'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Антонино Галло, Хоан Гонсалес (Реми Уден, 55'), Медон Бериша (Алексис Блен, 54'), Юльбер Рамадани (Хамза Рафья, 83'), Никола Крстович, Роберто Пикколи, Patrick Dorgu (Santiago Pierotti, 54') Аталанта: Хуан Муссо, Давиде Дзаппакоста (Эдерсон, 46'), Джорджио Скальвини, Ханс Хатебур, Джованни Бонфанти (Митчел Баккер, 75'), Исак Хин, Рафаэл Толой, Алексей Миранчук, Марио Пашалич (Мишель Ндари Адопо, 68'), Джанлука Скамакка (Берат Джимсити, 62'), Эль Билал Туре (Шарль Де Кетеларе, 46') Предупреждения: Ханс Хатебур (25'), Эль Билал Туре (37'), Марио Пашалич (44'), Рафаэл Толой (67')

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» с 66 очками на пятом месте. «Лечче» (37) — 13-й.

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