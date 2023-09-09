Украина — Англия: счет матча 1:1, обзор голов

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
На гол Александра Зинченко с передачи Ефима Конопли англичане ответили точным ударом Кайла Уокера после паса Гарри Кейна.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
Украина — Англия 1:1
Голы: 1:0 Александр Зинченко (26'), 1:1 Кайл Уолкер (41') Украина: Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко (Сергей Кривцов, 46'), Виталий Миколенко, Тарас Степаненко, Александр Зинченко (Виталий Буяльский, 76'), Виктор Цыганков, Георгий Судаков (Сергей Сидорчук, 65'), Михаил Мудрик (Егор Назарина, 90'), Роман Яремчук (Артем Довбик, 65') Англия: Джеймс Мэддисон (Филип Фоден, 66'), Гарри Кейн, Букайо Сака (Конор Галлахер, 87'), Джуд Беллингхэм (Маркус Рашфорд, 66'), Деклан Райс, Джордан Хендерсон, Бен Чилвел, Марк Гехи, Гарри Магуайр, Кайл Уолкер, Джордан Пикфорд Предупреждения: Тарас Степаненко (22'), Джеймс Мэддисон (35'), Роман Яремчук (43'), Гарри Магуайр (86')
Англия с 13 очками занимает первое место в группе С, Украина — вторая (7 очков).