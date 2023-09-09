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    • Украина и Англия не выявили сильнейшего в отборе Евро-2024
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    Саутгейт рассказал о причинах ничейного результата в матче с Украиной

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре своей команды в матче квалификации Евро-2024 с Украиной (1:1).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Мы не можем выигрывать каждый матч с разницей в 4 или 7 голов. Это был очень хороший тест — на выезде, при очень страстной атмосфере, было довольно много изменений, внесенных по сравнению с прошлой игрой.

    Иногда, особенно в атакующей игре, кое-что у нас не совсем получается. Мы знаем, что шаблоны, над которыми мы работали в течение недели, — это то, что мы делаем всегда, поэтому дело не в том, что мы подошли к игре по-другому», — сказал Саутгейт BBC.

    После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе отборы на Евро-2024 (13 очков). В следующем матче квалификации сборная встретится с Италией 17 октября.

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