Саутгейт рассказал о причинах ничейного результата в матче с Украиной

Главный тренер сборной Англиивысказался об игре своей команды в матче квалификации Евро-2024 с Украиной (1:1).

«Мы не можем выигрывать каждый матч с разницей в 4 или 7 голов. Это был очень хороший тест — на выезде, при очень страстной атмосфере, было довольно много изменений, внесенных по сравнению с прошлой игрой.

Иногда, особенно в атакующей игре, кое-что у нас не совсем получается. Мы знаем, что шаблоны, над которыми мы работали в течение недели, — это то, что мы делаем всегда, поэтому дело не в том, что мы подошли к игре по-другому», — сказал Саутгейт BBC.

После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе отборы на Евро-2024 (13 очков). В следующем матче квалификации сборная встретится с Италией 17 октября.