Саудовская Аравия проиграла Коста-Рике в первом матче под руководством Манчини

Сборнаяпотерпела поражение от командыв рамках товарищеского матча.

Игра, состоявшаяся на стадионе в Ньюкасле, завершилась со счетом 3:1 в пользу костариканцев.

В составе Коста-Рики забитыми мячами отличились Франсиско Кальво, Манфред Угальде и Рэндалл Леал.

У саудовцев автором единственного гола стал Али Аль-Булайхи.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Саудовская Аравия — Коста-Рика 1:3 Голы: 0:1 Франсиско Кальво (12'), 0:2 Манфред Угальде (32'), 1:2 Ali Al-Boleahi (68'), 1:3 Рэндэлл Леаль (89')

Для сборной Саудовской Аравии это был первым матч под руководством итальянского тренера Роберто Манчини.

В следующем матче Саудовская Аравия сыграет со сборной Южной Кореи. Встреча состоится 12 сентября в Ньюкасле.