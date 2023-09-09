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    Саудовская Аравия проиграла Коста-Рике в первом матче под руководством Манчини

    Футбол Сборная Саудовской Аравии Сборная Коста-Рики Товарищеские матчи
    Сборная Саудовской Аравии потерпела поражение от команды Коста-Рики в рамках товарищеского матча.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    Игра, состоявшаяся на стадионе в Ньюкасле, завершилась со счетом 3:1 в пользу костариканцев.

    В составе Коста-Рики забитыми мячами отличились Франсиско Кальво, Манфред Угальде и Рэндалл Леал.

    У саудовцев автором единственного гола стал Али Аль-Булайхи.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Саудовская Аравия — Коста-Рика 1:3
    Голы: 0:1 Франсиско Кальво (12'), 0:2 Манфред Угальде (32'), 1:2 Ali Al-Boleahi (68'), 1:3 Рэндэлл Леаль (89')

    Для сборной Саудовской Аравии это был первым матч под руководством итальянского тренера Роберто Манчини.

    В следующем матче Саудовская Аравия сыграет со сборной Южной Кореи. Встреча состоится 12 сентября в Ньюкасле.

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