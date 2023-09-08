Ямаль стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Вингер каталонского клуба появился на поле в отборочном матче Евро-2024 против сборной Грузии на 44-й минуте, вместо получившего травму Дани Ольмо. В итоге Ямаль стал самым молодым игроком, который появлялся на поле в футболке сборной Испании.
Прежним рекордсменом сборной Испании был его одноклубник Гави, сыгравший, когда ему было 17 лет и 62 дня.
Ранее футболист вышел в стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» в возрасте 16 лет и 38 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком Ла Лиги с начала столетия, вышедшим в старте.