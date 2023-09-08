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    Ямаль стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании

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    Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль сыграл за сборную Испании в возрасте 16 лет и 57 дней, установив рекорд страны.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Вингер каталонского клуба появился на поле в отборочном матче Евро-2024 против сборной Грузии на 44-й минуте, вместо получившего травму Дани Ольмо. В итоге Ямаль стал самым молодым игроком, который появлялся на поле в футболке сборной Испании.

    Прежним рекордсменом сборной Испании был его одноклубник Гави, сыгравший, когда ему было 17 лет и 62 дня.

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  • 01/09/2023

    • Ранее футболист вышел в стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» в возрасте 16 лет и 38 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком Ла Лиги с начала столетия, вышедшим в старте.

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