Ямаль стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании

Полузащитник «Барселоны»сыграл зав возрасте 16 лет и 57 дней, установив рекорд страны.

Вингер каталонского клуба появился на поле в отборочном матче Евро-2024 против сборной Грузии на 44-й минуте, вместо получившего травму Дани Ольмо. В итоге Ямаль стал самым молодым игроком, который появлялся на поле в футболке сборной Испании.

Прежним рекордсменом сборной Испании был его одноклубник Гави, сыгравший, когда ему было 17 лет и 62 дня.

Ранее футболист вышел в стартовом составе команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» в возрасте 16 лет и 38 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком Ла Лиги с начала столетия, вышедшим в старте.