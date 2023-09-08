Саньоль: Произошла катастрофа, в которой мы должны успеть разобраться до матча в Норвегии

Главный тренер сборной Грузиипрокомментировал поражение от национальной команды Испании (1:7).

«Вы знаете, я всегда досконально отвечаю на все вопросы, но сегодня мне нечего вам сказать. Произошла катастрофа, в которой мы должны успеть разобраться до матча в Норвегии. Мы провалили игру и физически, и тактически, и с точки зрения игровой дисциплины. Для начала я должен поговорить со своей командой», — цитирует Саньоля «Чемпионат».

После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 6-ю очками в активе. Грузия — на 4-й строчке (4).