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    Саньоль: Произошла катастрофа, в которой мы должны успеть разобраться до матча в Норвегии

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    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение от национальной команды Испании (1:7).

    Вилли Саньоль
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    Вилли Саньоль

    «Вы знаете, я всегда досконально отвечаю на все вопросы, но сегодня мне нечего вам сказать. Произошла катастрофа, в которой мы должны успеть разобраться до матча в Норвегии. Мы провалили игру и физически, и тактически, и с точки зрения игровой дисциплины. Для начала я должен поговорить со своей командой», — цитирует Саньоля «Чемпионат».

    После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 6-ю очками в активе. Грузия — на 4-й строчке (4).

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