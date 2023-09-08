Хорватия всухую разгромила Латвию, а Турция сыграла вничью с Арменией в отборе на Евро-2024

Обзор матчей 5-го тура группы D квалификации Евро-2024.

В одном из матчей Хорватия крупно обыграла сборную Латвии (5:0). В 1-м тайме хозяева забили 3 безответных гола. За этот период нападающий хорватской сборной Бруно Петкович оформил дубль, забив голы на 3-й и 44-й минутах. Еще один мяч забил Лука Иванушец.

Во 2-м отрезке матча форвард Хорватии Андрей Крамарич забил 4-й гол своей сборной на 68-й минуте встречи.

Точку в этом матче поставил полузащитник Хорватии Марио Пашалич на 78-й минуте.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Хорватия — Латвия 5:0 Голы: 1:0 Бруно Петкович (3'), 2:0 Лука Иванушец (13'), 3:0 Бруно Петкович (44'), 4:0 Андрей Крамарич (68'), 5:0 Марио Пашалич (78') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол (Домагой Вида, 46'), Борна Соса (Борна Баришич, 67'), Марсело Брозович (Никола Влашич, 60'), Лука Модрич (Марио Пашалич, 61'), Андрей Крамарич, Лука Иванушец, Иван Перишич, Бруно Петкович (Петар Муса, 67') Латвия: Янис Икаунекс (Эдуард Дашкевич, 76'), Роберт Ульдрикис, Андрей Цыганик, Кристерс Тоберс (Эрик Пилоян, 86'), Эдуард Эмсис, Алвис Яунземс (Давис Икауниекс, 86'), Владислав Сорокин, Каспарс Дубра, Антон Черномордый, Робертс Савалниекс (Раймондс Кроллис, 56'), Нилс Пуриньш Предупреждение: Андрей Цыганик (81')

После этого матча Хорватия занимает 2-е место в своей группе (7 очков). Латвия — на последней 5-й позиции (0).

В параллельном матче Турция сыграла вничью с Арменией (1:1). Счет в матче открыл защитник армянской сборной Артак Дашян на 49-й минуте встречи.

Уже на 88-й минуте Турция все-таки сравняла счет благодаря усилиям нападающего сборной Бертуга Йылдырыма.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Турция — Армения 1:1 Голы: 0:1 Артак Дашян (49'), 1:1 Bertug Ozgur Yildirim (88') Турция: Мерт Гюнок, Зеки Челик (Мерт Мюльдюр, 61'), Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Дженк Озкачар (Онур Булут, 72'), Исмаиль Юксек (Ирфан Кавечи, 61'), Дженгиз Ундер, Оркун Кёкчю, Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу (Bertug Ozgur Yildirim, 80'), Барыш Йылмаз (Халиль Дервисоглу, 61') Армения: Grant Leon Ranos (Саркис Адамян, 62'), Наяир Тикнизян, Лукас Селараян (Норберто Бриаско, 82'), Ваган Бичахчян (Артур Серобян, 62'), Эдуард Сперцян (Камо Оганесян, 90'), Угочукву Иву, Styopa Mkrtchyan, Georgii Artutiunian, Вараздат Ароян, Артак Дашян, Стёпа Мкртчян Предупреждения: Ваган Бичахчян (27'), Стёпа Мкртчян (74'), Чаглар Сёюнджю (80'), Вараздат Ароян (82'), Bertug Ozgur Yildirim (86'), Мерих Демирал (90')

После этого матча Турция занимает 1-е место в своей группе (10 очков). Армения — на 3-й позиции (7).