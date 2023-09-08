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    Де Рон: Я очень рад забить свой первый гол за сборную Нидерландов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Греции
    Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался о победе над Грецией (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

    Мартен де Рон
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    Мартен де Рон

    «Конечно, я не тот игрок, который выходит на поле ради голов, но я очень рад забить свой первый гол за сборную, а также сделать счет 1:0 и таким образом помочь команде.

    Мы вложили много энергии в игру, прессингуя, и несколько раз отбирали мяч на их половине поля. Мы были очень агрессивны. Но я думаю, что первая половина была позитивной и полной энергии», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

    Нидерланды и Греция имеют в своем активе по шесть набранных баллов и делят вторую строку в группе В.

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