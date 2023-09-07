Кварацхелия: Мне очень приятно, что я номинирован на «Золотой мяч»

Вингери сборной Грузиипрокомментировал собственное включение в круг кандидатов на «Золотой мяч».

«Мне очень приятно, что я номинирован на "Золотой мяч". Но сегодня все мои мысли — только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут», — цитирует Кварацхелию «Чемпионат».

Матч между сборными Грузии и Испании в рамках квалификации к Евро-2024 пройдёт в пятницу, 8 сентября. Начало игры в 19:00 мск.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 85 млн.