ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ИскоИскупление Иско. Принятие плеймейкера «Бетисом» показывает силу второго шанса
  • 15:37
    • «Аль-Иттифак» может подписать звезду «Манчестер Юнайтед»
  • 15:16
    • АПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку августа
  • 15:02
    • Черчесов рассказал, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 14:16
    • Гол Кузяева номинирован на звание лучшего по итогам августа в Лиге 1
  • 13:00
    • Изидор может перейти в «Зенит»
    Все новости спорта

    Кварацхелия: Мне очень приятно, что я номинирован на «Золотой мяч»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Сборная Грузии
    Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал собственное включение в круг кандидатов на «Золотой мяч».

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    «Мне очень приятно, что я номинирован на "Золотой мяч". Но сегодня все мои мысли — только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут», — цитирует Кварацхелию «Чемпионат».

    Матч между сборными Грузии и Испании в рамках квалификации к Евро-2024 пройдёт в пятницу, 8 сентября. Начало игры в 19:00 мск.

    В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 85 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Карпина обставит египтян
  • Египет — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Казахстан и Финляндия не будут отсиживаться в обороне
  • Казахстан — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Кто выиграет битву за лидерство в группе?
  • Сербия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дания — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словакия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры