Полузащитникзаявил, что руководствослишком поздно начало активные переговоры о продлении контракта.

«Речь шла не о том, продлить контракт на год или на два. Дело было не в сроке контракта. "Сити" ждал довольно долго, прежде чем начать активные переговоры. Если бы это произошло чуть раньше, исходная позиция была бы иной.

Так что, в конце концов, все завершилось идеально — лучшего времени и быть не могло. К тому же играть за "Барселону" было моей детской мечтой.

Я не знал, что будет дальше, ничего не мог спланировать. Пеп (Гвардиола) всегда ценил меня, но со стороны клуба долгое время ничего не предпринималось», — сказал Гюндоган в интервью Bild.

В прошлом сезоне Илкай вместе с «Манчестер Сити» стал обладателем требла, выиграв Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел 4 матча за «Барселону» в Примере и сделал 2 голевые передачи.