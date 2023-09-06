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    «Боссы "Сити" ждали довольно долго». Гюндоган о том, почему не продлил контракт с английской командой

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    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган заявил, что руководство «Манчестер Сити» слишком поздно начало активные переговоры о продлении контракта.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Речь шла не о том, продлить контракт на год или на два. Дело было не в сроке контракта. "Сити" ждал довольно долго, прежде чем начать активные переговоры. Если бы это произошло чуть раньше, исходная позиция была бы иной.

    Так что, в конце концов, все завершилось идеально — лучшего времени и быть не могло. К тому же играть за "Барселону" было моей детской мечтой.

    Я не знал, что будет дальше, ничего не мог спланировать. Пеп (Гвардиола) всегда ценил меня, но со стороны клуба долгое время ничего не предпринималось», — сказал Гюндоган в интервью Bild.

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    • В прошлом сезоне Илкай вместе с «Манчестер Сити» стал обладателем требла, выиграв Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов.

    В нынешнем сезоне Гюндоган провел 4 матча за «Барселону» в Примере и сделал 2 голевые передачи.

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