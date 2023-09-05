Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России

Защитник «Зенита»и нападающий «Динамо»не сыграют за сборнуюв предстоящих товарищеских матчах.

Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной из-за травм. Об этом сообщил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами "Зенита" принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с "Ростовом" в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», — приводит слова Хайтина пресс-служба сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин изначально вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.