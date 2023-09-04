В сборную России вызваны шесть новых игроков

В составе сборнойперед началом сбора произошли изменения.

«Помимо Эдгара Севикяна, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Вместе с тем тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — "Крылья Советов", Самара), Данила Прохин (»Ростов«, Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов (»Рубин«, Казань)», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин изначально вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.