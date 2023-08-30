49 футболистов вызваны в сборную России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России во главе с

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — "Динамо", Москва), Антон Зиньковский (»Спартак«, Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все — ЦСКА, Москва), Александр Юшин (»Урал«, Екатеринбург), Александр Головин (»Монако«), Степан Оганесян (»Оренбург«), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба — "Крылья Советов", Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба — "Пари НН", Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи).

Нападающие: Николай Комличенко (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Константин Тюкавин (»Динамо«, Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев (»Балтика«, Калининград).

Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно.